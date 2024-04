Partys im Kreis Viersen Wo Sie am Dienstag in den Mai tanzen können

Ade, April, willkommen Mai! Am 30. April ist traditionell der Tag, an dem in den Mai getanzt wird. Angeblich geht der Brauch auf die Walpurgisnacht zurück und den Tanz der Hexen. Im Westkreis gibt’s am Dienstag zahlreiche Gelegenheiten, den Wonnemonat zu begrüßen. Der zeigt sich in diesem Jahr besonders freundlich: Am 1. Mai sollen es im Kreis Viersen bis zu 25 Grad Celsius werden. Und auch der Vorabend des 1. Mai wird mild: Noch um 18 Uhr sollen es 20 Grad Celsius sein, bis Mitternacht sinkt das Thermometer lediglich auf 18 Grad Celsius.