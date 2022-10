Corona im Kreis Viersen : Kreis: Wir bieten keine dritte Booster-Impfung

Kreis Viersen Nach dem Versand eines Schreibens von Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach stieg im Viersener Impfzentrum die Nachfrage nach einer dritten Auffrischungsimpfung. Die gibt es dort allerdings gar nicht.

Ein Brief aus dem Bundesgesundheitsministerium an alle Einwohner über 60 Jahre hat im Impfzentrum des Kreises Viersen zu einem deutlichen Nachfrageschub geführt — von vielen allerdings nach einer ominösen fünften Corona-Schutzimpfung. Hintergrund: In dem von den Krankenkassen verschickten Schreiben hatte Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach (SPD) auf die Stiko-Empfehlung zur Booster-Impfung im Herbst hingewiesen. „Viele Empfänger des Schreibens, die bereits vier Impfungen haben, fragten nach einer weiteren Auffrischungsimpfung“, erklärte ein Sprecher des Kreises. Er betonte: „Eine dritte Auffrischungsimpfung bietet der Kreis weder im Impfzentrum noch im Impfbus an.“