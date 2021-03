Corona-Pandemie im Kreis Viersen : Kreis will Corona-Notbremse mit Öffnungen

Kreis Viersen Der Kreis Viersen gehört nicht zu den 31 NRW-Kommunen, die von Montag an die Öffnungen im Handel zurücknehmen müssen. Doch angesichts hoher Inzidenz-Werte droht auch hier die Corona-Notbremse. Landrat Andreas Coenen will Schließungen verhindern und setzt dabei auf eine Teststrategie.

Während beispielsweise die Stadt Krefeld oder der Kreis Kleve alle vorsichtigen Lockerungen von Montag an wegen hoher Inzidenz-Werte zurücknehmen müssen, gilt im Kreis Viersen: Die bisherigen Lockerungen bleiben, Geschäfte dürfen weiter nach Terminvereinbarungen besucht werden. Das geht aus einer neuen Verordnung der NRW-Landesregierung hervor, die am Montag in Kraft tritt.

In der Verordnung ist geregelt, dass Kreise und kreisfreie Städte, die an drei aufeinanderfolgenden Werktagen einen Inzidenz-Wert von mehr als 100 haben, die seit 8. März erlaubten Öffnungen wieder kassieren müssen. Bereits am Montag könnte das auch auf den Kreis Viersen zutreffen. Laut Landeszentrum Gesundheit lag der Inzidenz-Wert in Viersen am Samstag bei 110, am Freitag bei 103. Dass er am Montag wieder unter 100 fällt, gilt als unwahrscheinlich. Und dann?