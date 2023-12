Grünsammlung im Kreis Viersen Anmelden oder nicht? So gelingt die Tannenbaum-Entsorgung

Am Freitag, 12. Januar, werden die angemeldeten Tannenbäume im Bezirk eins mitgenommen. Achtung: Im neuen Jahr gibt’s nicht mehr vier, sondern acht Bezirke. Im Bezirk zwei erfolgt die Abfuhr am Montag, 15. Januar, im Bezirk 3 am Dienstag, 16. Januar. In den Bezirken vier, fünf und sechs werden die Tannenbäume am Mittwoch, 17. Januar, abgeholt. Am Donnerstag, 18. Januar, werden die letzten Tannenbäume abgeholt, in den Bezirken sieben und acht.