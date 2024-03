Finanzen im Kreis Viersen Wie verschuldet ist meine Kommune wirklich?

In einer neuen Modellrechnung legt das Statistische Landesamt den gesamten Schuldenstand – Kernhaushalt plus Schulden der kommunalen Unternehmen – für die einzelnen Städte und Gemeinden vor. Berücksichtigung fanden die Schulden der kommunalen Kernhaushalte und anteilig die Schulden der öffentlichen Unternehmen, an denen die Gemeinden mittelbar oder unmittelbar beteiligt sind. Das können sowohl Unternehmen in öffentlich-rechtlicher Rechtsform sein (Eigenbetriebe, Zweckverbände, Anstalten öffentlichen Rechts) als auch öffentliche Unternehmen in privater Rechtsform. Es wurden nur solche Unternehmen in privater Rechtsform berücksichtigt, an denen die öffentliche Hand zu mehr als 50 Prozent beteiligt ist.