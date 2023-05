Kreis Viersen Wie stark belastet der Verdi-Tarifabschluss die Kommunen?

„Mit der Umsetzung des neuen Tarifs fallen in Niederkrüchten für die rund 130 Vollzeitbeschäftigten-Stellen knappe 335.000 Euro an Mehrkosten gegenüber 2022 an“, teilt die Gemeinde Niederkrüchten mit. Im Haushaltsjahr 2024 bedeute dieser Abschluss jedoch eine prozentuale Steigerung in Höhe von rund neun Prozent — über das ganze Jahr – „und somit enorme Mehraufwendungen gegenüber 2022“ in Höhe von rund 930.000 Euro. Bei der Aufstellung des Haushaltsplanes 2023 sei von einer linearen Erhöhung von vier Prozent fürs ganze Jahr ausgegangen worden. „Die eingeplante Steigerung wurde mit 320.000 Euro eingeplant, sodass 2023 kein wirkliches Problem darstellt“, informiert die Gemeindeverwaltung. 23,4 Prozent der Gesamtaufwendungen seien Aufwendungen für tariflich Beschäftigte, in Summe seien das 9,7 Millionen Euro. Insgesamt machten Personalaufwendungen 25,6 Prozent aus (10,6 Millionen Euro).