Kreis Viersen Wie Spezial-Kameras und KI Waldbrände verhindern sollen

Schöne neue Welt: Moderne Kameratechnik in Verbindung mit Künstlicher Intelligenz sollen im Kreis Viersen dafür sorgen, großflächige Waldbrände zu verhindern. Vielen Menschen ist noch gut der Waldbrand am Meinweg im deutsch-niederländischen Grenzgebiet in Erinnerung. Viele Tage und Nächte kämpften deutsche und niederländische Einsatzkräfte im April 2020 gegen die Flammen. In Folge des Klimawandels steigt durch Trockenheit und Extremwetter die Waldbrandgefahr auch in Nordrhein-Westfalen. Die NRW-Landesregierung will deshalb Waldbrände so früh wie möglich lokalisieren – und hat deshalb auch im Kreis Viersen an zwei Orten neue Technik installiert.