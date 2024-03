Beispiele aus Viersen und Schwalmtal Wie sich die Bibliotheken neu erfinden

Im digitalen Zeitalter, in dem die Menschen sich beinahe alles aus dem Internet ziehen können, egal ob den neuesten Bestseller, die Strickanleitung für Winterpullis oder Infos über den Zweiten Weltkrieg, haben Bibliotheken einen langen Atem entwickeln müssen. Nicht nur, dass Printmedien mittlerweile einen anderen Stellenwert einnehmen als noch vor 20 Jahren, auch der Bedarf an Musik-CDs und DVDs ist rückläufig. Zudem ist es vor allem eine Altersgruppe, die sich nur schwer für das klassische Angebot einer Leihbibliothek begeistern lässt: Jugendliche. Transformation ist das Schlüsselwort, auch in der Albert-Vigoleis-Thelen-Stadtbibliothek Viersen und den Gemeindebibliotheken Niederküchten und Waldniel.