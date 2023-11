Medizinische Versorgung im Kreis Viersen Wie die Digitalisierung Leben rettet

Vor ziemlich genau einem Jahr ist im Kreis Viersen ein eher ungewöhnliches Projekt gestartet: Zusätzlich zu den ausgebildeten Rettungskräften sollten sogenannte „Mobile Retter“ in Notfällen Hilfe leisten. Der Grundgedanke: Bei einem Herz-Kreislauf-Stillstand kommt es auf jede Sekunde an. Im ländlich geprägten Kreis Viersen mit seinen mehr als 563 Quadratkilometern sind die Wege bisweilen besonders weit. Bis Notarzt oder Rettungswagen am Einsatzort im ländlichen Raum sind, sollen höchstens zwölf Minuten vergehen – zumindest in neun von zehn Fällen. Geht das nicht schneller?