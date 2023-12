Kreis Viersen Wertstoffhöfe nehmen ab 2024 mehr Abfälle gratis an

Asbest und asbesthaltige Produkte werden ab dem kommenden Jahr am Wertstoffhof in Viersen nicht mehr angenommen, diese müssen direkt an der Deponie Brüggen II (Oebeler Heide 15) entsorgt werden. Restmüll gehört weiterhin in die graue Restmülltonne. Die Nutzung der Wertstoffhöfe des Kreises Viersen ist weiterhin auf Privatanlieferungen von Bürgern aus dem Kreis Viersen beschränkt.