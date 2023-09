Verfügbares Einkommen im Kreis Viersen Wer verdient am meisten?

In Willich lag das Pro-Kopf-Einkommen 2021 bei 27.092 Euro (plus 779 Euro/2,7 Prozent), in Tönisvorst bei 25.861, (plus 656 Euro/2,1 Prozent), in Grefrath bei 24.717 Euro (plus 520 Euro/2,5 Prozent), in Brüggen bei 25.522 Euro (plus 483 Euro/2,5 Prozent), in Niederkrüchten bei 24.815 Euro (plus 938 Euro/2,3 Prozent), in Schwalmtal bei 25.329 (plus 549 Euro/2,5 Prozent) und in Viersen bei 23.431 (plus 371 Euro/1,9 Prozent). Im gesamten Kreis Viersen lag das verfügbare Einkommen 2021 bei durchschnittlich 25.027 Euro. Das entspricht einem Plus von 560 Euro oder 2,3 Prozent.