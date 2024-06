CDU Kreis Viersen Wer Landrat-Nachfolger werden soll

Aus dem Gerichtsprozess um seine Wiederwahl war Landrat Andreas Coenen (50) mit einem blauen Auge hervorgegangen. Zwar erkannte das Oberverwaltungsgericht Münster einen Wahlfehler. Doch sei der Einfluss der unerlaubten Wahlwerbung auf den Wahlausgang nicht so erheblich, dass die Wahl wiederholt werden müsse, so der Senat. Gleichwohl: Der Prozess wirkte nach. Nach einer Bedenkphase erklärte Coenen im November 2023, dass er nicht erneut zur Wahl antreten werde. An diesem Samstag hat der CDU-Kreisvorstand seinen Wunschnachfolger nominiert. Im Kreis Viersen ist der Mann kein Unbekannter, ebenso wenig im Kreishaus.