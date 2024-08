Stadtradeln im Kreis Viersen Wer die wahren Gewinner sind

Auch in Nettetal entwickelte sich die Teilnehmerzahl rückläufig. Waren im Vorjahr rund 420 Teilnehmer am Start, traten in diesem Jahr 345 Nettetalerinnen und Nettetaler in die Pedale. Von den 50 Ratsmitgliedern nahmen nur zwei an der Aktion teil. Insgesamt legten die Nettetaler 72.120 Kilometer zurück, im Vorjahr wurde die 100.000-Kilometer-Grenze geknackt. Immerhin: 160 Kilometer fuhr jeder Teilnehmer im Durchschnitt weit. Das ist mehr als in Viersen. Allerdings deutlich weniger als im Vorjahr (227 Kilometer pro Kopf).