Wirtschaftsförderung Kreis Viersen Wenn Mitarbeiter bei Facebook über den Chef herziehen

Wenn die Mitarbeiter in sozialen Medien über ihren Chef herziehen, ist das oft ein Fall für das Arbeitsgericht. Doch häufig fallen solche Kommentare unter das Recht auf freie Meinungsäußerung. Oppositionsneigung der Mitarbeiter in Firmen ist kein neues Thema, aber es wird immer prekärer, da viele Arbeitnehmer durch den Fachkräftemangel in einer überaus guten Position gegenüber ihren Chefs sind. Wie sollen Führungskräfte damit umgehen? Das war jetzt Thema beim ersten „Forum Mittelstand Niederrhein“ im Bürgersaal des Schwalmtaler Rathauses.