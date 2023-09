Wirtschaft im Kreis Viersen Weniger Firmen melden Insolvenz an

Rückläufig entwickelte sich die Zahl der Insolvenzfälle im Westkreis in der Stadt Viersen (zehn Insolvenzverfahren gegenüber 14 im ersten Halbjahr 2022), in Schwalmtal (ein Verfahren, Vorjahreszeitraum: drei) und in Niederkrüchten (ein Verfahren, Vorjahreszeitraum: zwei). In Nettetal gab es, wie im ersten Halbjahr 2022, vier Insolvenzverfahren. In der Burggemeinde Brüggen waren es zwei (erstes Halbjahr 2022: eins).