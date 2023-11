Die große Übersicht für den Kreis Viersen Die kurze Saison der Adventsmärkte

Die Lüttelforster Vereine laden in Kooperation mit der Lüttelforster Mühle zum „Adventszauber“ nach Schwalmtal für Samstag, 25. November, von 11.30 Uhr bis 18 Uhr, ein. Auf dem Hof am Pfarrheim, Lüttelforst 83, stehen neben dem Verkauf von Adventskränzen, Deko und Handarbeiten auch ein Kindersingen auf dem Programm. Für die Kinder ist ein Märchenzelt aufgebaut. Am selben Tag feiert die Pfarre St. Remigius ihren voradventlichen Basar von 13 bis 17 Uhr und zusätzlich am Sonntag, 26. November, von 11 bis 17 Uhr. Sie bietet unter anderem Bastelarbeiten, Weihnachtsschmuck und Eine-Welt-Artikel an. In Brüggen öffnet am 26. November von 11 bis 17 Uhr der „Internationale Weihnachtsmarkt“, am Weißen Stein. Aussteller aus Deutschland und den Niederlanden bieten dort handgefertigten Produkte und festliche Leckereien an. Jährlich feiert das Haus Dülken, Viersener Straße 53-55, seinen mehrtägigen Adventsbasar. Die Bewohner und Mitarbeiter von „Haus Dülken“, Viersener Straße 53-55 in Viersen, verkaufen von Mittwoch, 29. November, ab 14 Uhr, bis einschließlich Freitag, 1. Dezember, handgefertigte Weihnachtsdekorationen. Es gibt Kaffee und Kuchen, am Donnerstag und Freitag zusätzlich ein Frühstücksbuffet ab 9.15 Uhr für je 9,50 Euro. Voranmeldung unter 02162 55920 erbeten. Für die Süchtelner gibt es den vorweihnachtlichen Adventsmarkt der LVR-Klinik Viersen am Donnerstag, 30. November, im „Festino“, Johannistraße 70, in Süchteln. Es werden selbst gemachte Kreationen und weihnachtliche Dekorationen verkauft.