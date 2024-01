Mobilität im Kreis Viersen Welche Straßen und Radwege der Kreis in 2024 sanieren will

Daneben plant der Kreis Viersen die Erneuerung einer ganzen Reihe von Radwegen entlang den Kreisstraßen. Auf der Liste steht der Radweg an der K8 (Hausen-Naphausen in Viersen) für 400.000 Euro. Der Radweg an der K1 soll für knapp 740.000 Euro erneuert werden; dabei sind auch Tiefbauarbeiten erforderlich. Ebenfalls erneuert werden sollen die Radwege an der K11 (Mühlhausener Straße, 200.000 Euro), an der K23 (Tönisberger Straße, 100.000 Euro) sowie an der K27 (Grasheider Straße, 200.000 Euro). Weitere 150.000 Euro hat der Kreis für eine Ampelanlage an der K2 eingeplant.