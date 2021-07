Bevölkerungsstatistik im Kreis Viersen : Welche Kommunen weiter wachsen

Kreis Viersen In Nordrhein-Westfalen sinken erstmals seit Jahren die Einwohnerzahlen. Im Kreis Viersen gilt das allerdings nur bedingt. Die Stadt Viersen und die Gemeinden Brüggen und Schwalmtal stehen weiterhin im Plus.

In den vergangenen Jahren kannten die Einwohnerzahlen in Nordrhein-Westfalen nur eine Richtung: Sie gingen rauf. Am Montag veröffentlichte das Statistische Landesamt NRW die bereinigten Ergebnisse für das Jahr 2020. Sie zeigen für NRW eine Trendumkehr: Erstmals seit dem Jahr 2011 rückläufig, auch der positive Wanderungssaldo konnte das Geburtendefizit nicht mehr ausgleichen.

Beim Blick in die kreisangehörigen Städte und Gemeinden zeigen sich allerdings Unterschiede: Nicht alle Kommunen verloren Einwohner. Im Westkreis verzeichnete die Gemeinde Niederkrüchten mit einem Minus von 3,9 Prozent den stärksten Bevölkerungsrückgang. Laut Statistischem Bundesamt lebten Ende 2020 in Niederkrüchten 14.948 Menschen. Auch die Stadt Nettetal verlor im vergangenen Jahr Einwohner (minus 0,1 Prozent). Aktuelle Bevölkerungszahl: 42.438 Einwohner.

Ausbau der digitalen Infrastruktur in Schwalmtal : Für Breitbandausbau in Schwalmtal

Die drei anderen Kommunen im Westkreis konnten jedoch Einwohner hinzugewinnen. Die Gemeinde Schwalmtal verzeichnete ein Plus von 0,2 Prozent (Einwohnerzahl Ende 2020: 19.012). Die Bevölkerung in der Stadt Viersen legte laut Statistischem Landesamt um 0,4 Prozent auf 77.376 Einwohner zu. Das stärkste Plus verzeichnete die Burggemeinde Brüggen. Dort stieg die Einwohnerzahl um 1,2 Prozent auf 15.934 an.