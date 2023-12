Aktuelle Lage im Kreis Viersen „Wir haben so wenige Weihnachtsfeiern wie noch nie“

Die Stimmung ist durchwachsen. So berichtet Simone Brabec, Pächterin im „Gasthof Hülser“ in Viersen-Helenabrunn, von einem generell sehr guten Zuspruch auch unter der Woche. Sie habe den Eindruck, dass vielen Gästen die bevorstehende Mehrwertsteuererhöhung noch gar nicht so bewusst sei. Auch Lena Korth, Inhaber der Lüttelforster Mühle in Schwalmtal-Lüttelforst ist „sehr zufrieden“: „Wir hatten schon am 4. November die erste Weihnachtsfeier.“ Concetta Cillufo, Inhaberin der Pizzeria San Marco in Viersen-Dülken, zeichnet dagegen ein düsteres Bild: „Wir haben so wenige Weihnachtsfeiern wie noch nie.“