Bürgerbeteiligung im Kreis Viersen Was konkret gegen die Folgen des Klimawandels hilft

Nach zwei Wochen haben sich bereits mehr als 180 Einwohner des Kreises Viersen mit Hinweisen und Vorschlägen eingebracht, an welchen Stellen im Kreis Viersen Maßnahmen für eine bessere Anpassung an den Klimawandel getroffen werden können. Seit Anfang Oktober sind zwei sogenannte Mitmach-Karten online, in denen die Bürger Anregungen geben können. So regen die Bürger in Viersen beispielsweise eine Entsiegelung der Fläche vor dem Stadthaus an oder Baumpflanzungen im Bereich des Busbahnhofes.