Problem im Kreis Viersen Was tun gegen die hohen Nitrat-Werte?

Ein EU-Verfahren wegen zu hoher Nitratbelastung des Grundwassers gegen Deutschland ist eingestellt worden. Im Falle einer Verurteilung hätte dem Staat eine hohe Geldstrafe gedroht. Schon 2020 wurden strengere Auflagen zur Düngung von Feldern beschlossen. Dies betraf vor allem Landwirte, da Nitrat häufig durch das Düngen in das Grundwasser gelangt. Der Kreis Viersen steht besonders im Fokus, denn die Werte der Nitratbelastung sind in seinem Gebiet hoch. Agrarminister Cem Özdemir will nun bundesweit gegensteuern und diejenigen, die die Nitratbelastung verursachen, verstärkt in die Verantwortung nehmen. Mit einer Monitoring-Verordnung sollen nun die Düngedaten der Betriebe nachvollzogen und bewertet werden. „Wer Wasser gefährdet, soll in die Pflicht genommen werden. Wer Wasser schützt, soll entlastet werden“, sagt Özdemir. Sowohl der Kreis Viersen als auch die Kreisstelle der Heinsberg/Viersen der Landwirtschaftskammer NRW sehen hier noch Handlungsbedarf – wenn auch sehr unterschiedlicher Natur.