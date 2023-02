Sorge bei Bäckerei-Kunden Kunden verunsichert - Kommt Käfer-Brot?

Ist womöglich Insektenmehl in meinem Gebäck? Das fragen sich zurzeit viele Menschen im Kreis Viersen, bevor sie in das Brötchen oder die Scheibe Brot beißen. Die Sorge ist groß: Sie sprechen das Personal beim Bäcker an, schreiben E-Mails an die regionalen großen Player wie Kamps aus Schwalmtal oder die „Landbäckerei Stinges“ mit Sitz in Brüggen-Lüttelbracht oder kommentieren Facebook-Beiträge.