Betriebsferien der Verwaltungen im Kreis Viersen Macht zu die Tür!

Während die Geschäfte an diesem Mittwoch wieder öffnen, bleiben die Verwaltungstüren geschlossen. Was bringt das? „Die Stadtverwaltung spart durch die Schließung Strom und Gas“, teilt die Stadt Viersen mit. Das tun auch die anderen Verwaltungen. Wie viel das unterm Strich bringt, rechnet exemplarisch Kreis-Sprecher Daniel Schnock vor. „Die vergangenen Jahre haben gezeigt, dass es aus Wirtschaftlichkeitsgründen sinnvoll ist, zwischen den Jahren zu schließen. Dadurch kann im Kreishaus Energie eingespart werden“, sagt er. Zum Beispiel beim Gas. In den zehn Tagen vor Weihnachten vom 13. bis 22. Dezember 2022 lag der Verbrauch bei 113.149 Kilowattstunden. In den zehn Tagen, die die Kreisverwaltung vom 23. Dezember 2022 bis 1. Januar 2023 geschlossen war, lag der Verbrauch bei 32.572 Kilowattstunden — ein Rückgang von mehr als 71 Prozent. „Die Ersparnis lag bei mehr als 80.000 Kilowattstunden. Das entspricht ungefähr dem jährlichen Verbrauch von vier Personenhaushalten“, sagt Schnock. „Dadurch werden etwa 20 Tonnen CO 2 eingespart.“