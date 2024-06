Freizeit im Kreis Viersen Was der Raderlebnistag 2024 bietet

Sie führt über den Gereonsplatz In Viersen vorbei an Mackenstein, Eicken, Vogelsrath und Dilkrath in das Zentrum nach Schwalmtal-Waldniel und vor dort aus über Viersen-Süchteln zurück zum Startpunkt. Bei der leichten Tour (Dauer rund 2 Stunden 50 Minuten) können auf einer Länge von rund 45 Kilometern unterschiedliche kulturelle Highlights erfahren werden: wie etwa die Ausstellung in der Heimatstube im Zentrum von Waldniel, der Aussichtsturm einer ehemaligen Windmühle an der Friedensstraße in Waldniel, das historische Gebäude-Ensemble von Pfarrhaus und Kirche in Schwalmtal-Dilkrath sowie die kleine Irmgardiskapelle auf den Süchtelner Höhen. Zur Route gehört außerdem ein Angebot, auf das bereits ein braunes Schild auf der Autobahn 61 hinweist: die Skulpturensammlung rund um die Städtische Galerie im Park in Viersen. Diese Werke sind kostenfrei, weil unter freiem Himmel, jederzeit zu erleben. Dazu gehören Arbeiten renommierter Künstler wie Mark di Suvero, Günter Haese, Erwin Heerich und Matta. Und es gibt noch mehr Kunst: An der Viersener Bahnhofsstraße geht es vorbei an der Skulptur „Wächter der Kinder“ von Anatol Herzfeld. Und auch noch mehr von Anatol. Das bietet der Stadtpark Robend: Dort hat der Bildhauer einen aus zehn großen Findlingen bestehenden Steinkreis mit einem Umfang von circa 400 Metern errichtet (Routentipp 53).