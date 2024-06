Kommentar zur Europawahl im Kreis Viersen Warum die Bürger hier europafreundlicher wählten

Was der vom Verfassungsschutz in Teilen als rechtsextrem eingestuften, EU-kritischen AfD im Bund gelang, hat sie im Kreis Viersen nicht geschafft: zweitstärkste Kraft zu werden. Auch im Kreis Viersen gibt es Migration, und auch hier herrscht Unzufriedenheit mit der Politik der Ampel – man denke nur an die Bauernproteste. Doch im konservativ geprägten Kreis Viersen sind die Wähler weniger anfällig fürs Extreme. Und wer doch Protest wählte, machte sein Kreuz lieber bei den „Sonstigen“. Gerade im grenznahen Raum wissen die Menschen: am Niederrhein geht es ihnen gut, mit Europa geht es ihnen besser.