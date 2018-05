Kreis Viersen: Kreis Viersen warnt vor Staupe-Gefahr durch Füchse

Kreis Viersen In Niederkrüchten wurden infizierte Füchse gefunden. Hundebesitzer sollten den Impfschutz prüfen

"Ist ein Fuchs bereits geschwächt, kann ein freilaufender Hund ihn aufstöbern und sich anstecken", so der Kreisveterinär. Die Krankheit verlaufe für Fuchs und Hund oft tödlich. Kranke Füchse verlören meist die Scheu vor Menschen und würden orientierungslos wirken, sie bekommen Fieber und leiden an Symptomen wie bei einem Magen-Darm- oder Atemwegsinfekt. Meist finde man die Füchse verendet auf freiem Feld. Das Verbreitungsgebiet könne groß sein, ein Fuchs kann durchaus 20 Kilometer in einer Nacht zurücklegen. "Bei Spaziergängen im Wald sollten Hunde an der kurzen Leine geführt werden", rät Theißen.