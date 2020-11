Kreis Viersen : Kreis warnt vor Vogelgrippe

Kreis Viersen In den Niederlanden gibt es erste Fälle der Vogelgrippe bei Nutztieren. Das Risiko, dass die Geflügelpest auch nach Deutschland kommt, schätzen Experten als hoch ein. Der Kreis Viersen mahnt Sicherheitsmaßnahmen auch von Klein- und Hobbyhaltern an.

Der Kreis Viersen warnt vor einem erhöhten Risiko für den Ausbruch der Vogelgrippe. Alle Geflügelhalter – auch Klein- und Hobbyhalter – werden dringend zur Einhaltung der gesetzlichen Sicherheitsmaßnahmen aufgefordert. Tote Vögel sollten nach einer Empfehlung des Landwirtschaftsministeriums nicht angefasst werden. In den Niederlanden und in Norddeutschland seien bereits erste Fälle der Vogelgrippe auch bei Nutzgeflügel bekannt. „Bisher konnte neben dem Geflügelpest-Subtypen H5N8 noch ein weiterer hochansteckender Subtyp H5N5 nachgewiesen werden“, so ein Kreis-Sprecher. Aktuell sei in der niederländischen Region Gelderland ein Restriktionsgebiet zur Bekämpfung der Geflügelpest eingerichtet. Dieses ende nahe der deutschen Grenze. Die Experten für Tiergesundheit am Friedrich-Löffler-Institut schätzen das Risiko für einen Eintrag der Geflügelpest in deutsche Nutztierbestände und zoologische Einrichtungen als „hoch“ ein. Deshalb gelten unter anderem folgende gesetzliche Biosicherheitsmaßnahmen: