Politik im Kreis Viersen : Jetzt fünf Bewerber für das Amt des Landrates

Das Forum im Viersener Kreisgebäude. Das Foto vom Wahlabend 2009 wäre zu heutigen Corona-Bedingungen undenkbar. Foto: Franz Busch jun./Busch, Franz-Heinrich (bjun)

Kreis Viersen Bis auf einen Fall, in dem die Unterstützerunterschriften fehlten, hat der Kreiswahlausschuss die Kandidatenlisten für die 27 Bezirke der Kreistagswahl im September einstimmig beschlossen.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

Der Kreiswahlausschuss hat – bis auf eine Ausnahme – alle Listen zur Kreistagswahl einstimmig angenommen. Damit stehen nun alle Kandidaten fest. Demnach gibt es fünf Bewerber um das Amt des Landrates: Neben Amtsinhaber Andreas Coenen (CDU) noch Annalena Rönsberg (SPD), Udo van Neer (FDP), Christoph Saßen (Die Linke) und Jörg Otto von Gierke (Die Partei).

Für die Liste 13 (Schwalmtal) wurde der Kandidat der „Die Partei“ aus formalen Gründen abgelehnt. Es fehlten die geforderten zwölf Unterstützerunterschriften. Die Partei kandidiert ansonsten in den meisten Wahlbezirken, außer in 7 (Kempen), 15/16 (Tönisvorst), 17 (Viersen), 23 (Viersen/Willich), 25, 26, 27 (Willich).

In allen 27 Wahlbezirken bewerben sich Kandidaten von CDU, SPD, Grünen, FDP, AfD und Die Linke. Die Freien Wähler Kreis Viersen (FW KV) treten bei der Kreistagswahl ebenfalls kreisweit in allen Wahlbezirken an.

Nicht in allen Kreiswahlbezirken bewerben sich außerdem Kandidaten der Piraten und von Die Partei. Die Piraten kandidieren in Brüggen/Niederkrüchten, Brüggen, Grefrath/Nettetal, Grefrath, Kempen, Nettetal, Niederkrüchten, Schwalmtal, Tönisvorst (nicht in 16), Viersen (nicht 19, 20, 21), Viersen/Willich, in Willich nur Wahlkreis 27.

Die beiden jüngsten Kandidaten treten in Viersen (22) an. Für die Piraten tritt die Tönisvorster Schülerin Aileen Kühl, Jahrgang 2001, an. 1999 geboren ist der Auszubildende Leon Schiemann aus Grefrath, der für die AfD antritt. Jahrgang 1997 sind gleich vier Bewerber: Auszubildender Christian Harry van Kempen (AfD), Student Christian Koch (FDP), Student David Tepaß (Grüne) und Studentin Jana Marissa van Helden (Die Linke).

Der älteste Kandidat ist der Tönisvorster Rentner Heinrich Stukenbrok (Freie Wähler) mit Jahrgang 1935. Zweitältester Kandidat ist mit Jahrgang 1939 Rentner Johannes Josef Wefers aus Nettetal, der für die AfD antritt.

(hb)