Corona im Kreis Viersen : Erneut steigt die Zahl der Neuinfektionen

Am Freitag wurden 590 positive PCR-Tests beim Kreisgesundheitsamt registriert. Foto: dpa/Uwe Anspach

Kreis Viersen Den dritten Tag in Folge hat das Kreisgesundheitsamt am Freitag steigende Neuinfektionszahlen registriert. Insgesamt 590 Neuinfektionen wurden dem Kreisgesundheitsamt gemeldet. Das sind 147 mehr als am Donnerstag.

Die Gesamtzahl der Infizierten nennt der Kreis Viersen nicht mehr, weil die Daten zu ungenau seien. Die Sieben-Tage-Inzidenz stieg von 812,3 auf 835,8 (NRW: 1004,7).

In den Krankenhäusern im Kreis werden, wie in den Vortagen, 26 corona-infizierte Patienten stationär behandelt. Derzeit wird keiner auf der Intensivstation behandelt (-1). Die Hospitalisierungsinzidenz in NRW sank leicht von 6,3 auf 6,2.