Kommunen im Kreis Viersen Verschuldung steigt um mehr als elf Prozent

Es ist eine lange Zahl mit drei Nullen am Ende: Auf 653.437.000 Euro (653,4 Millionen) summierten sich die Schulden aller Städte und Gemeinden sowie der Kreisverwaltung Viersen im Jahr 2023. Im Jahr 2022 waren es 588,1 Millionen Euro. Damit stieg die Pro-Kopf-Verschuldung von 1958 Euro je Einwohner im Jahr 2022 auf 2169 Euro im Jahr 2023 an. Zum Vergleich: In NRW lag die Pro-Kopf-Verschuldung im Jahr 2023 bei 3492 Euro.