Investitionen in unterschiedlichste Bereiche : Kreis Viersen vergibt Aufträge von 55 Millionen Euro

Kreis Viersen Das sind 20 Prozent mehr als im vergangenen Jahr. Rund 22 Millionen Euro davon, also 40 Prozent der Aufträge, sind dabei im Kreis Viersen verblieben.

„Auch in diesem Jahr haben wir mit unserer Zentralen Vergabestelle die heimische Wirtschaft stärken können“, sagt Landrat Andreas Coenen (CDU). „Rund 40 Prozent der Aufträge mit einem Volumen von mehr als 22 Millionen Euro brutto wurden an Unternehmen im Kreis Viersen vergeben.“ Die vergebenen Aufträge stammen aus den verschiedensten Bereichen. Dazu gehören diverse Gewerke aus dem Bausektor – etwa zum Neubau des Kreisarchivs, zur Sanierung des Schwimmbads in der Franziskusschule oder zur Sanierung von Kreisstraßen – sowie Planungsleistungen für den Neubau des Straßenverkehrsamtes und Förderzentrums Ost am Ransberg in Viersen-Dülken. Auch Aufträge für die Beschaffung von Rettungs- und Feuerwehrfahrzeugen, Versicherungsleistungen bis hin zur Beschaffung von Schulbüchern wurden über die Zentrale Vergabestelle abgewickelt.