Valentinstag 2024 im Kreis Viersen Warum Valentinstag-Menüs schwer zu finden sind

In diesem Jahr gibt es beim Tag für den Heiligen Valentin, der als Tag der Verliebten gefeiert wird, eine Besonderheit – er fällt mit Aschermittwoch, dem Ende des Karnevals, zusammen. Und darauf haben sich auch die Wirte in Viersen und in der Umgebung eingestellt. Entweder sie bieten auch in diesem Jahr ein spezielles Menü zum Valentinstag an – oder sie setzen auf den Karneval. Und servieren passend dazu Fisch.