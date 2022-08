Interview Martin Overmeyer : Warum durchwühlen Sie bald unseren Abfall?

Martin Overmeyer ist stellvertretender Leiter des Abfallbetriebs Kreis Viersen. Foto: Frank Hohnen

Interview Kreis Viersen Der Abfallbetrieb des Kreises Viersen prüft in den kommenden Wochen, wie viele Wertstoffe in der Restmülltonne landen. Und was dann?