Neue Statistik Kreis Viersen unter den Top 3 der Kommunen mit den wenigsten Singles

Tendenziell gelte: Je größer die Gemeinde, desto größer ist der Anteil an Haushalten, in denen nur eine Person lebt, hieß es aus dem Landesamt. „Während in kleineren Gemeinden mit einer Bevölkerung bis unter 20 000 weniger als ein Drittel der Haushalte aus nur einer Person bestand, waren es in Städten ab 200.000 Einwohnerinnen und Einwohnern schon über 46 Prozent.“