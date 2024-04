Achtung im Straßenverkehr: Sprühfahrzuege im Schritttempo unterwegs Eichenprozessionsspinner werden biologisch bekämpft

Wie in den vergangenen Jahren ist mit dem Befall der Eichen durch die Raupen des Eichenprozessionsspinners zu rechnen. Durch den milden Witterungsverlauf im Winter tritt der Forstschädling in diesem Jahr früher auf. Er befällt bevorzugt Eichen und frisst als Raupe die jungen Blätter, dabei durchlebt er auf den Bäumen mehrere Larvenstadien. Während dieser Zeit bilden die Raupen Haare, die Nesselgift enthalten und später in den Nestern zurückbleiben. Bei Kontakt mit den Raupen und den Nestern können beim Menschen allergische Reaktionen auslöst werden.