Politik im Kreis Viersen Udo van Neer legt alle politischen Ämter nieder

Van Neer, der viele Jahre ein Autohaus betrieb, ist bestens vernetzt. Im Jahr 2000 stellte er den Kontakt zur Moskauer Stadtspitze her, im selben Jahr besuchte der Vizebürgermeister der russischen Hauptstadt Viersen. 2004 sprach er in Paris mit dem damaligen, kürzlich verstorbenen US-Botschafter John C. Kornblum über die Auswirkungen der Finanzkrise, 2015 mit Papst Franziskus im Petersdom.