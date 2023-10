Fördergelder im Kreis Viersen Tipps für Photovoltaik-Interessierte

Dann wurde es technisch. Selbst für das sogenannte Balkonkraftwerk benötige man einen Wechselrichter, der aus Gleichstrom Wechselstrom macht. Geld spielt auch bei der modernen Umwelttechnik eine Rolle. „Die Einspeisevergütung beträgt zwischen 8 und 13 Cents pro Kilowattstunde, sie war schon mal höher. Am besten ist es deshalb, den selbstproduzierten Strom auch selbst zu verbrauchen“, erklärte der 67-Jährige. Eine mögliche Alternative: Einen Teil des Stroms selbst verwenden und einen Teil ins Netz einspeisen. „Sie müssen an der Leipziger Strombörse mit den Großanbietern konkurrieren“, erklärte Rohlfs. Hinzu kommt das Finanzamt, wobei gesagt werden muss, dass sich hier einiges zum Besseren geändert hat aus der Sicht der Eigentümer von Photovoltaikanlagen: Die Erlöse aus dem eingespeisten Strom ist gestrichen worden und auch die Handwerkerleistungen in Zusammenhang mit der Montage von Photovoltaik-Modulen sind von der Mehrwertsteuer befreit worden. Im Sommer wird vier bis fünf Mal so viel Solarstrom produziert wie im Winter – das leuchtet ein. „Im Winter wird es auch die größte Photovoltaikanlage auf ihrem Dach nicht schaffen, den Strombedarf in Ihrem Haushalt komplett abzudecken“, gab der Referent zu bedenken.