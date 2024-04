Naturschutz im Kreis Viersen Tipps für besseren Igelschutz

Eine der häufigsten Ursachen für verletzte Igel sind Gartengeräte. Da Igel meist versteckt im hohen Gras, unter Hecken oder in Laubhaufen schlafen, werden sie im Ruhezustand überrascht. Nicht selten werden sie vom Rasenmäher oder anderen Gartengeräten erfasst und ernsthaft verletzt. Besonders Mähroboter, die nicht auf das Erkennen von Tieren programmiert sind, verursachen häufig tödliche Unfälle. Darum empfiehlt der Kreis, die Geräte abends und nachts – wenn sich die Tiere auf Nahrungssuche befinden – nicht einzusetzen. Darüber hinaus gilt: Mit Rasentrimmer, Motorsense oder ähnlichem nur „auf Sicht“ mähen und nicht mit den Geräten in überhängende Büsche oder Stauden fahren. Dort sollte man vorab, eventuell mit Hilfe einer breiten Harke, die Pflanzenteile anheben und vorgefundene Tiere vertreiben oder in Sicherheit bringen.