Tierschutz im Kreis Viersen Tiertafel steckt in der Krise

„So extrem wie jetzt war es selten.“ Das sagt Heike Neuser, Vorsitzende des Tierschutzvereins „Notfelle Niederrhein“, mit Blick auf die Tiertafel. Die Ausgabe findet an jedem dritten Samstag an der Hindeburgstraße 161 in Viersen-Süchteln statt; das nächste Mal am 16. März. Doch die Verteilung ist bedroht. Das hat unterschiedliche Gründe.