Tierheim in Nettetal Kaninchen Lisa sucht ein neues zu Hause

Lisa ist noch eine ganz junge Kaninchendame. Im Matthias-Neelen-Tierheim in Lobberich schätzt man sie auf rund drei Monate. Das Hauskaninchen wurde am 6. März in der Nähe der Autobahnausfahrt Süchteln/Dülken entdeckt und vom Ordnungsamt der Stadt Viersen eingefangen. Lisa ist sehr zutraulich und absolut lieb, gerne würde sie zu Artgenossen ziehen. Sie müsste allerdings zunächst noch drinnen gehalten werden. Kontakt zum Tierheim unter 02153/3785.