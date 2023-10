Medizinische Versorgung im Kreis Viersen Telenotarzt-Projekt nimmt wichtige Hürde

Das geplante Telenotarzt-System im Kreis Viersen soll zeitnah in den Probebetrieb gehen. Dann soll auch im Kreis Viersen möglich sein, was derzeit schon in der Städteregion Aachen geht: Bei einem Notfall ist der Notarzt zwar nicht vor Ort, leitet aber dennoch den Rettungseinsatz an – per Echtzeit-Vitaldaten-Übertragung, Sprach- sowie gegebenenfalls Sichtkontakt via Videoschalte.