Führerscheinstelle Kreis Viersen Tausende Autofahrer lassen Frist für Führerscheinumtausch verstreichen

Und wie funktioniert der Pflichtumtausch genau? Und was kostet er? Der Kreis Viersen hat versucht, ihn so unkompliziert wie möglich gestaltet. Ein persönlicher Termin in der Führerscheinstelle ist nicht nötig. Die Angelegenheit lässt sich online erledigen. Die Kosten betragen 30,40 Euro. Diese können auch Online per Kreditkarte oder via Paypal bezahlt werden. So funktioniert der Online-Antrag: Unter http://www.kreis-viersen.de/pflichtumtausch kann ein entsprechendes Formular heruntergeladen und ausgedruckt werden. Es muss ein Passbild eingeklebt, das Formular dann im schwarz umrandeten Feld unterschrieben werden. Das Formular muss zusammen mit dem Original-Führerschein und einer Kopie des Personalausweises (Vorder- und Rückseite) an die Führerscheinstelle geschickt werden. Die schickt den Führerschein wird mit einer Befristung auf zwei Monate schnellstmöglich zurück. Zeitgleich bestellt die Führerscheinstelle den neuen Führerschein bei der Bundesdruckerei. Der neue Führerschein wird per Einwurf-Einschreiben von der Bundesdruckerei zugesandt. Dies dauert etwa 14 Tage.