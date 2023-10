Kriminalität im Kreis Viersen Taschendiebstähle in Supermärkten

Ebenfalls gegen 11 Uhr wurde einer 63-jährigen Frau aus Nettetal in einem Supermarkt an der Tönisvorsater Straße in Viersen-Süchteln die Geldbörse aus einer Tasche gestohlen. Einen weiteren Taschendiebstahl meldet die Polizei aus Kempen. Dort wurde einer 80-jährigen Frau gegen 15.30 Uhr die Tasche in einem Geschäft an der Hochstraße gestohlen.