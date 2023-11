Fachkräftemangel in der Verwaltung Kreis Viersen sucht neue Mitarbeiter

Der Kreis Viersen will die bisherigen Schritte wie die Arbeitgeberkampagne „Karriere mit V-Faktor“, die Stärkung der Ausbildung und mobiles Arbeiten nicht nur fortsetzen. So wurden etwa auch Stellenanzeigen online bei Stepstone geschaltet, Werbekampagnen beim Jobportal Indeed oder auf Instagram. Auch an Recruiting-Messen beteiligte sich der Kreis und schaltete jenseits der Kreisgrenze großflächige Werbung im Einkaufscenter Minto in Mönchengladbach.