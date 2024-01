Wetter im Kreis Viersen Warnstufe orange — am Freitag droht neuer Sturm

Der Deutsche Wetterdienst hat eine neue Sturmwarnung herausgegeben. Am Freitag, 26. Januar, können im Kreis Viersen Sturmböen mit 70 bis 90 Kilometern pro Stunde auftreten. Die Warnung gilt für die Zeit zwischen 10 und 14 Uhr. Der Wind weht laut Wetterdienst aus westlicher bis nordwestlicher Richtung. Bereits am Mittwoch war Sturmtief „Jitka“ über den Kreis Viersen hinweggebraust. Die Schäden waren gering: Fünf Bäume knickten um, an einem Haus wurde das Dach beschädigt.