Einsätze im Kreis Viersen Sturm knickt fünf Bäume um

Sturmtief „Jitka“ hat am Mittwoch im Kreis Viersen nur wenige Schäden angerichtet. Bis zum späten Nachmittag gab es ein halbes Dutzend Einsätze der Feuerwehr: zwei in Schwalmtal, einen in Viersen sowie zwei in Kempen und einen in Willich. Fünf Bäume knickten nach Angaben des Kreises Viersen um, in einem Fall sorgte eine Windbö dafür, dass Dachziegel durch die Gegend flogen. Verletzt wurde niemand. Der Deutsche Wetterdienst hatte wegen des Sturmtiefs im Kreis Viersen die Warnstufe orange ausgerufen.