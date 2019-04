Kreis Viersen : Strohmiete an Feld steht in Flammen

In der Nacht zu Dienstag brannten in Brüggen-Bracht mehrere Strohmieten. Ein Zeuge informierte die Feuerwehr schnell und verhinderte dadurch, dass das Feuer auf ein Erdbeerfeld übergriff. Foto: Günter Jungmann

Kreis Viersen Sowohl in Brüggen als auch in Niederkrüchten mussten die Löschzüge am Osterwochenende wegen Bränden ausrücken. Die Feuerwehr appelliert an die Bürger, achtsamer zu sein. Gerade erst wurde der Waldbrand-Index auf Stufe vier von fünf erhöht.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Sebastian Esch Von Sebastian Esch Sebastian Esch Autorendetails aufklappen Sebastian Esch (se) ist seit Oktober 2016 Journalistenschüler der Rheinischen Post. zum Autorenprofil

Die Feuerwehren im Kreis Viersen sind in Alarmbereitschaft: Es ist trocken, der Waldbrand-Index wurde gerade erst auf Stufe vier von fünf erhöht. Erste Auswirkungen zeigten sich für die Wehren in Niederkrüchten und Brüggen am Osterwochenende. Sie mussten wegen mehrerer Brände ausrücken.

Knapp wurde es besonders in der Nacht auf Dienstag: In Heidhausen stand eine Strohmiete an einem Erdbeerfeld in Flammen. Gegen 1.30 Uhr wurde der Löschzug Bracht alarmiert. Zu dem Zeitpunkt waren auch bereits Teile des Bewässerungssystems für das Feld in Mitleidenschaft gezogen worden. „Das hätte auch richtig schief gehen können“, sagte eine Feuerwehr-Sprecherin am Dienstag. Glücklicherweise habe ein Autofahrer die Flammen von der B221 aus gesehen und die Feuerwehr angerufen. „Sonst hätten wir das ganze Feld in Brand stehen gehabt“, sagte die Sprecherin.

Info Waldbrand-Index ist auf Stufe vier von fünf Index Der Waldbrandgefahrenindex beschreibt das meteorologische Potential für die Gefährdung durch Waldbrand. Er ist etwa auf der Internetseite des Deutschen Wetterdienstes einzusehen. Skala Der Index zeigt die Waldbrandgefahr in fünf Gefahrenstufen an. Eins = sehr geringe Gefahr; fünf = sehr hohe Gefahr.

Das Erdbeerfeld war mit Stroh unterlegt und „das Feuer war bereits ein Stück aufs Feld gelaufen“, sagte die Sprecherin. Den 15 Einsatzkräften sei es aber schnell gelungen, das Feuer unter Kontrolle zu bringen. Mit einem Trecker half der betroffene Landwirt, die rund 25 Ballen auseinanderzuziehen, damit die Wehrleute sie weiter ablöschen konnten. Laut Sprecherin war die Feuerwehr etwa vier Stunden im Einsatz. Bereits am Ostersonntag war der Löschzug Brüggen zudem gegen 0.50 Uhr ausgerückt, weil eine brennende Hecke gemeldet worden war. Die Einsatzkräfte verhinderten ein Übergreifen des Feuers auf ein angrenzendes Gartenhaus und löschten die Hecke.

Auch in Niederkrüchten musste die Feuerwehr am Ostermontag eingreifen: Gegen 17.50 Uhr wurden die Löschzüge Elmpt und Overhetfeld per Sirene alarmiert, weil ein Anwohner in dem kleinen Waldstück in Oberkrüchten, das an den Mühlenweg angrenzt, Rauch beobachtet hatte. Dort brannten etwa 150 Quadratmeter Unterholz. Erstmals zum Einsatz kam die Drohne der Freiwilligen Feuerwehr Niederkrüchten – um aus der Luft weitere Brandherde auszuschließen. Die 50 eingesetzten Kräfte hatten das Feuer schnell unter Kontrolle und konnten nach knapp einer Stunde wieder abrücken. Zur Ursache der Brände macht die Kreispolizei Viersen keine Angaben. „Wir ermitteln“, sagte ein Sprecher.

Bei der Feuerwehr herrscht aufgrund der Sorglosigkeit mancher Menschen eine Art Ratlosigkeit. Bereits vor den Feiertagen hatte die Feuerwehr eine Warnung rausgegeben. „Viele Leute unterschätzen das Risiko auch weiterhin ganz gewaltig. Der Waldbrand-Index steht ja nicht ohne Grund auf Stufe vier“, sagte die Sprecherin der Brüggener Feuerwehr. Niemand wolle den Bürgern den Spaß am Grillen oder Lagerfeuer verderben, aber bei so einer Gefahrenstufe, „verbietet das doch der gesunde Menschenverstand. Leider geschehen diese Brände fast immer wegen menschlichen Versagens“.