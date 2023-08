Starkregen im Kreis Viersen Unwetter – Straße überflutet, Keller vollgelaufen

Auf den mehr als 20 Campingplätzen zwischen Venekotensee und Hariksee sorgte der Starkregen bei einigen Besuchern für nasse Füße. Schäden oder gar vorübergehende Schließungen gab es aber nicht. Das bestätigten auch die Betreiber der Camplingplätze am Mühlrather Hof, vom Campingforst Laarersee in Brüggen und dem K.C.C.S. in Schwalmtal. „Hier ist alles im grünen Bereich“, sagte Susanne van de Weyer vom Campingplatz Graskamp in Niederkrüchten. „Wir haben keine Schäden durch den Regen gehabt.“ Dauercamper Günther Ostrowski aus Pulheim sagte: „Es war zwar sehr starker Regen, aber zum Glück nur etwa 15 Minuten lang. Hätte es länger geregnet, dann wären die Wege hier bestimmt überflutet worden.“