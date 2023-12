Energiewende im Kreis Viersen Kreis Viersen stockt Solar-Fördertopf auf

Hintergrund: Der Andrang auf die gewährte Förderung war so groß, dass am ersten Tag die Server in die Knie gingen und die vorhandene Fördersumme innerhalb weniger Stunden vergeben war. Etliche Antragsteller hatten kein Glück. Nun aber, dank des zusätzlichen Förderetats, nachträglich schon: „Es können somit alle im November eingegangenen, förderfähigen Anträge positiv beschieden werden“, erklärte ein Kreissprecher. Gefördert werden Photovoltaikanlagen, Balkonkraftwerke und Solarthermie-Anlagen auf Bestandsgebäuden von Privatpersonen im Kreisgebiet. Dabei wurde die Fördersumme unabhängig vom Einkommen der Antragsteller bereitgestellt. Im Rhein-Kreis Neuss beispielsweise erhalten Wohngeld-Empfänger 300 Euro Zuschuss für ein Balkonkraftwerk, alle anderen 100 Euro. Im Kreis Viersen lag die Fördersumme bei maximal 200 Euro pro Balkonkraftwerk.