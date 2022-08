Dürre im Kreis Viersen : Kreis stellt Entnahme von Wasser unter Strafe

Ein Feuerwehrmann bekämpft Blaualgen im Borner See durch die Zugabe von sauerstoffreichem Frischwasser. Foto: Ja/Knappe, Joerg (jkn)

Kreis Viersen Die Dürre im Kreis Viersen schädigt Flüsse und Seen. Der Kreis verbietet deshalb jetzt die Wasserentnahme und droht mit hohen Bußgeldern.

Ab sofort ist es im Kreis Viersen untersagt, Wasser aus Oberflächengewässern zu entnehmen. Als Oberflächengewässer werden Flüsse oder Seen mit Ausnahme des Grundwassers bezeichnet. Der Kreis Viersen hat dazu eine Allgemeinverfügung veröffentlicht, die an diesem Donnerstag, 18. August, in Kraft tritt und die zunächst bis zum 31. Oktober befristet ist. Das Verbot betrifft alle oberirdischen Gewässer im Kreisgebiet.